Erzurum'dan Anayasa Mahkemesi'ne 9 başvuru: 4 dosyada ihlal tespit edildi

Erzurum Adliyesi’nde 2024 yılında Anayasa Mahkemesi’ne 9 başvuru yapıldı, AİHM’den ise 1 ihlal tespiti çıktı.

Erzurum'dan Anayasa Mahkemesi'ne 9 başvuru: 4 dosyada ihlal tespit edildi
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İHA
Yayınlanma: 18.04.2025 - 10:05

Erzurum Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi’nin 2024 yılı Faaliyet Raporu’nda; mahkeme kararlarına karşı Anayasa Mahkemesi (AYM) veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yapılan başvurular neticesinde tespit edilen ihlal kararları ifade edildi.

Buna göre; Erzurum Adliyesi’nde Anayasa Mahkemesi’ne 9 başvuru yapıldı. 2024 yılı içinde AYM’den toplam 4 ihlal tespit edilen dosya sayısı çıktı.

1 DOSYADA İHLAL ÇIKTI

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yapılan başvurular neticesinde 1 adet dosyada ihlal tespit edildi.


Etiketler: #Erzurum #Anayasa Mahkemesi

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