Adanaspor'da umutlar tükeniyor: Erzurumspor FK'ye direnemedi!

Yayınlanma: 14.04.2025 - 22:58

Güncelleme: 14.04.2025 - 22:58

TFF 1. Lig'in 34. haftasında Adanaspor, Erzurumspor FK'yi konuk etti.

Yeni Adana Stadyumu'ndaki karşılaşmayı deplasman ekibi 3-0 kazandı.

Erzurumspor FK'nin gollerini 18'inci dakikada Tonio Teklic ve 61. ile 86. dakikalarda Eren Tozlu kaydetti.

ADANASPOR 10 KİŞİ KALDI

Adanaspor'da Oğuzhan Matur, 81'inci dakikada doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu sonucun ardından iki maç sonra kazanan Erzurumspor FK, puanını 58'e yükseltti. Mağlubiyet serisi 6 maça yükselen Adanaspor ise 27 puanda kaldı.

ADANASPOR'UN İŞİ MUCİZELERE KALDI

Adanaspor, son 4 haftaya düşme hattının üstündeki takım olan Ankaragücü'nün 12 puan gerisinde girdi.

Ankaragücü'nün kalan 4 haftada 1 puan alması ya da Adanaspor'un 4 maçta 1 puan dahi kaybetmesi durumunda turuncu-beyazlılar küme düşecek.

Ligde bir sonraki hafta Adanaspor, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Erzurumspor ise İstanbulspor'u ağırlayacak.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Alpaslan Şen, Emrah Ünal, Muhammet Ali Doğan

Adanaspor: Nurullah Aslan, Hasan Hatipoğlu (Dk. 64 Harun Alpsoy), Candeias, Endri Çekiçi (Dk. 62 Yasin Midiliç), Donkor, Cikalleshi (Dk. 46 Metehan Altunbaş), Andrei, Fatih Kurucuk (Dk. 46 Cem Güzelbay), Süleyman Koç, Elias Durmaz (Dk. 71 Orkan Çınar), Oğuzhan Matur

Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Mustafa Akbaş, Yakup Kırtay, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Roshi (Dk. 85 Furkan Özhan), Crociata (Dk. 90+2 Salih Sarıkaya), Giorbelidze (Dk. 82 Gökhan Akkan), Sylla, Eren Tozlu (Dk. 90+1 Koray Kılınç), Teklic (Dk. 90+1 İlkan Sever)

Goller: Dk.18 Teklic, Dk. 61 ve 86 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)

Kırmızı kart: Dk. 81 Oğuzhan Matur (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 25 Yakup Kırtay, Dk. 58 Roshi (Erzurumspor FK), Dk. 88 Süleyman Koç (Adanaspor)