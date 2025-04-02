Erzurum'da işçileri taşıyan araç kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Erzurum'un Oltu ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan midibüsün toprak yığınına çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Erzurum'da işçileri taşıyan araç kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
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DHA
Yayınlanma: 02.04.2025 - 13:56

Kaza, saat 07.00 sıralarında Erzurum'un Oltu ilçesi Başbağlar köyü mevkisinde meydana geldi. Oltu'daki bir çuval fabrikasında çalışan işçileri taşıyan M.Ş. idaresindeki 41 ASH 335 plakalı midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybederek yol kenarındaki toprak yığınına çarptı.

İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Doğan Özkan olay yerinde hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Yaralılardan Elif Kızıler'in durumunun ağır olduğu belirtildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 


Etiketler: #Erzurum #işçiler

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