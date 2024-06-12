Eş ve çocuk katiline müebbet

Yayınlanma: 12.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 12.06.2024 - 04:00

Konya Seydişehir’de Bekir Doğan, 30 Aralık 2023’te boşandığı eşi Ayşe Gezer ile kızı Gözde Nur Doğan’ı av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Doğan’ın yargılandığı davanın karar duruşması önceki gün görüldü. Mahkeme sanığa “kasten öldürme” suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, ceza kararına tasarlayarak öldürme suçu dahil edilmediği için kararı üst mahkemeye taşıyacaklarını belirtti. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Arzu Sena Topuz duruşmada yaşananları Cumhuriyet’e anlattı. Avukat Topuz, “Sanık yıllarca hem eşi olan maktul Ayşe’ye hem de kızı olan maktul Gözde’ye yönelik şiddet göstermiş, her ikisini de sürekli tehdit etmiş. Bu nedenle maktuller defalarca kez uzaklaştırma kararı aldırmış. Hatta bu uzaklaştırma kararlarının ihlali nedeniyle yapılmış şikâyetlere dair dilekçeler de gördük. Hem yıllardan beri gelen bu şiddet ve tehdit hikâyeleri hem de ardından cinayet silahının temin edilmiş olması bize cinayetin tasarlanarak işlendiğini gösteriyor.”