Konya'da erkek dehşeti... Boşandığı kadını ve kızını silahla öldürdü!
Seydişehir ilçesinde 3 ay önce boşandığı Ayşe G. ile kızı Gözde Nur D.'yi tabancayla öldüren zanlı Bekir D. gözaltına alındı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde diş teknisyeni olduğu öğrenilen Bekir D. adlı erkek, Ulukapı Mahallesi 154263 Sokak'taki evde, yaklaşık 3 ay önce boşandığı Ayşe G. ile kızı Gözde Nur D.'yi silahla vurdu.
İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, anne ile kızının öldüğünü belirledi.
Cinayet zanlısı ekipler tarafından gözaltına alındı.
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