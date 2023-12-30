Konya'da erkek dehşeti... Boşandığı kadını ve kızını silahla öldürdü!

Seydişehir ilçesinde 3 ay önce boşandığı Ayşe G. ile kızı Gözde Nur D.'yi tabancayla öldüren zanlı Bekir D. gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 30.12.2023 - 11:03
Konya'da erkek dehşeti... Boşandığı kadını ve kızını silahla öldürdü!
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde diş teknisyeni olduğu öğrenilen Bekir D. adlı erkek, Ulukapı Mahallesi 154263 Sokak'taki evde, yaklaşık 3 ay önce boşandığı Ayşe G. ile kızı Gözde Nur D.'yi silahla vurdu.

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, anne ile kızının öldüğünü belirledi.

Cinayet zanlısı ekipler tarafından gözaltına alındı.


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