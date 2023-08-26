Esas Holding'den Sabancı çiftinin sağlık durumlarıyla ilgili açıklama
Esas Holding, Denizde geçirdikleri kazanın ardından tedavileri için İstanbul'a getirilen Sabancı çiftinin sağlık durumlarının iyiye gittiğini açıkladı
Denizde kaza geçiren Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumlarının iyiye gittiği bildirildi.
Esas Holding'den yapılan açıklamada, "Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tüm operasyonları başarıyla sonuçlanmış olup sağlık durumları daha da iyiye gitmektedir ve titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunar, geçmiş olsun dilekleri için teşekkürlerimizi iletiriz" ifadelerine yer verildi.
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