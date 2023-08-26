Sabancı çiftini ziyaret eden İstanbul Valisi Davut Gül’den açıklama
İstanbul Valisi Davut Gül, Yunanistan’da geçirdikleri tekne kazasının ardından İstanbul’da özel bir hastanede tedavilerine devam Ali ve Vuslat Doğan Sabancı çiftini ziyaret etti. Vali Gül “Gördüğümüz ve bildiğimiz kadarıyla iyi” dedi.
Yunanistan’ın Leros Adasında önceki gün tekne kazası geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı’nın İstanbul’daki özel bir hastanede tedavileri devam ediyor. İstanbul Valisi Davut Gül hastaneye gelerek Sabancı çiftinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Ziyaret sonrası Vali Gül, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
İstanbul Valisi Davut Gül, “Geçmiş olsun dileklerimizin dışında söyleyeceğimiz bir şey yok. Sağlık durumları ile ilgili aile mutlaka açıklama yapıyordur. Gördüğümüz ve bildiğimiz kadarıyla iyi. Bizim açıklama yapmamız uygun olmaz. Aileye sorarsınız” dedi.
Vali Gül, daha sonra hastaneden ayrıldı.
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