Esat Oktay Yıldıran adı okuldan kaldırıldı

Yayınlanma: 27.12.2023 - 13:14

Güncelleme: 27.12.2023 - 13:44

İzmir’de Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Belenbaşı İlkokulu’na, 12 Eylül darbesi sonrası Diyarbakır Cezaevi’nde yapılan işkencelerle bilinen subay Esat Oktay Yıldıran’ın adı verilmişti. Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen törene Esat Oktay Yıldıran’ın ailesi, Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Konak Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Buca İlçe Mili Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, ilçe protokolü, köy halkı, öğretmen ve öğrenciler katılmıştı.

Buca Kaymakamlığı tarafından paylaşılan fotoğraf

Gelen tepkiler sonrası Milli Eğitim Bakanlığı’nın soruşturma açmasının ardından okulun tabelası bir kez daha değişti.

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ”

Eğitim Sen İzmir 5 Nolu Şube Başkanı Savaş Candemir, yaptığı açıklamada, “İki gündür yaptığımız açıklamalar ve kamuoyu desteği sonucu, iskenceci Esat Oktay Yıldıran adı okuldan kaldırılmıştır.

Sabah saatlerinde okul tabelaları değiştirilip Tekrar Belenbaşı ilkokulu yapılmıştır. Konunun takipçisi olacağız ve Okula Esat Oktay yıldıran adının verilmesine sebep olan yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacağız” dedi.