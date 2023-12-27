Esat Oktay Yıldıran adı okuldan kaldırıldı

İzmir’in Buca ilçesinde Belenbaşı Köyü’nde yıkılıp tekrar yapılan Belenbaşı İlkokulu’na, 12 Eylül darbesi sonrası Diyarbakır Cezaevi’nde yapılan işkencelerle bilinen subay Esat Oktay Yıldıran’ın ismi verilmesinin ardından gelen tepkiler sonrası okul adı bir kez daha Belenbaşı İlkokulu olarak değişti.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 27.12.2023 - 13:14
Esat Oktay Yıldıran adı okuldan kaldırıldı
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İzmir’de Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Belenbaşı İlkokulu’na, 12 Eylül darbesi sonrası Diyarbakır Cezaevi’nde yapılan işkencelerle bilinen subay Esat Oktay Yıldıran’ın adı verilmişti. Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen törene Esat Oktay Yıldıran’ın ailesi, Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Konak Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Buca İlçe Mili Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, ilçe protokolü, köy halkı, öğretmen ve öğrenciler katılmıştı.

Buca Kaymakamlığı tarafından paylaşılan fotoğraf 

Gelen tepkiler sonrası Milli Eğitim Bakanlığı’nın soruşturma açmasının ardından okulun tabelası bir kez daha değişti.

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ”

Eğitim Sen İzmir 5 Nolu Şube Başkanı Savaş Candemir, yaptığı açıklamada, “İki gündür yaptığımız açıklamalar ve kamuoyu desteği sonucu, iskenceci Esat Oktay Yıldıran adı okuldan kaldırılmıştır.

Sabah saatlerinde okul tabelaları değiştirilip Tekrar Belenbaşı ilkokulu yapılmıştır. Konunun takipçisi olacağız ve Okula Esat Oktay yıldıran adının verilmesine sebep olan yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacağız” dedi.


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