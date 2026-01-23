Esat Yontunç 'yurtdışı yasağı' konularak serbest bırakıldı

TV programcısı, Acun Ilıcalı’nın yakın arkadaşı ve Acun Medya Koordinatörü Esat Yontunç hakkında gözaltı kararı verilmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında, yurtdışında olduğu tespit edilen Acun Medya Genel Koordinatörü Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Survivor adlı programın çekimleri için Dominik’te bulunan Yontunç, dün Türkiye'ye döndü. Yontunç, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Geceyi Emniyet’te geçiren Esat Yontunç, Adli Tıp’ta kan ve saç örneklerini verdikten sonra savcıya ifade vermek için adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesi tamamlanan Yontunç, adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
SERBEST BIRAKILDI
Yontunç, “bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya aracılık etmek veya yer temin etmek” suçlamasıyla yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.