“Escobar Funeral” yeniden sahnede
Escobar Funeral, kasım ve aralık ayında İstanbul, Ankara ve Bursa’da yeniden sahnede olacak.
Pablo Emilio Escobar Gaviria… “El Mágico”, “El Patrón" ya da bilinen adıyla Pablo Escobar.
ABD’nin Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) başta olmak üzere CIA ve FBI tarafından “narko-terörist” ilan edilen en ünlü uyuşturucu baronu. Binlerce insanın ölümünden sorumlu tutulan ve dönemin Kolombiya hükümetinin en azılı düşmanlarından Escobar hakkında, bugüne değin birçok kitap yazıldı, film ve diziler çekildi ki bu, ölümünden onlarca yıl sonra bile kendine birçok taraftar kazandırdı.
Peki hiç Escobar’ı sahnede düşündünüz mü?
Osman Kaan Girit’nin kâğıda döktüğü “Escobar Funeral”, Uğraş Atay ve Gizem Topal’ın oyunculuğuyla izleyicinin karşısında. Yönetmen koltuğunda ise “Köprüden Önce Son Çıkış”, "Anna Karenina”, “Kör Baykuş” gibi birçok oyunda imzası bulunan başarılı bir yönetmen, Onur Erbilen var.
Sahnede Uğraş Atay'a, Gizem Topal eşlik ediyor.
YÜZLEŞMELER VE PİŞMANLIKLAR
9. Sahne’nin hazırlayıp sunduğu oyunda perde açılıyor, Escobar tabuttan çıkıyor ve yüzleşme başlıyor.
Escobar’ın babası, annesi, eşi Tata, gazeteci sevgilisi Vallejo, kuzeni Gustavo ve Albay Corrillo ile yüzleşmesini, pişmanlıklarını, arada kalışlarını, travmalarını ve bitmek tükenmek bilmeyen hırsını izliyoruz. Büyüleyici ışık, dekor ve müziklerle bir saat boyunca Medellin’deki mezarlıkta, Kolombiya’nın puslu havasını soluyoruz…
Escobar, son savaşını toprağa karşı veriyor. Çalan her “gong” sesi onu, toprağın altına yeniden çağırıyor. Peki “Toprağı gırtlağından yakalayıp nefessiz bırakabilirim. Kimse Escobar’ın karşısında duramaz. Toprak bile” diyen Escobar ve onun hırsı buna izin verecek mi?
Merak edenler için oyun, kasım ve aralık ayında İstanbul, Ankara ve Bursa’da yeniden sahnede olacak...
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