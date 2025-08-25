Cumhuriyet Gazetesi Logo
Esenler’de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Esenler’de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

25.08.2025 20:28:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Esenler’de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

ESsenler’de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Yangın saat 16.00 sıralarında Tuna Mahallesi 707. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı. (

İlgili Konular: #Yangın