Yangın saat 16.00 sıralarında Tuna Mahallesi 707. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı. (
Esenler’de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
ESsenler’de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.
25.08.2025 20:28:00
Güncellenme:
DHA
İlgili Konular: #Yangın