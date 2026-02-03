Esenler'deki yanan iş yerinde bulunan 2 cesetle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı: Yangının nedeni belli oldu

Tuna Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde saat 17.15 sıralarında caddedeki 5 katlı binanın giriş katındaki iş yerinde yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası iş yerine giren sağlık ekiplerinin kontrollerinde silahla vurulmuş 2 kişinin cesetleri bulundu.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Cesetlerin Şükrü Yılmaz ve İsmail Akın'a ait olduğu tespit edildi. Öte yandan ekiplerin çalışmalarında Şükrü Yılmaz'ın cesedinin koltukta, İsmail Akın'ın ise elinde silahla yerde bulunduğu belirlendi.

CENAZELER ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI

Yanan iş yerinde cesetleri bulunan Şükrü Yılmaz ve İsmail Akın'ın cenazeleri olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI

Polis ekiplerinin çalışmalarında İsmail Akın ve Şükrü Yılmaz'ın bir süre önce aynı iş yerini beraber işlettikleri ve alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli oldukları tespit edildi.

İkilinin konuşmak için buluştuğu ancak aralarında çıkan tartışma sonrası Akın'ın Yılmaz'ı silahla vurduğu ve ardından aynı silahla intihar ettiği belirlendi.

Öte yandan iş yerindeki yangının ise binanın alt katındaki atölyedeki motosikletin üzerine yağ dökülüp yakılması sonucu çıktığı tespit edildi.