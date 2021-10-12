Esenler'de bir binada çıkan yangından kurtulmak için 4 kişi binanın aşağısına serilen çarşafa atladı

12 Ekim 2021 Salı, 17:48

Esenler’de bir binanın girişinde bulunan elektrik saatlerinde yangın çıktı. Üst katta mahsur kalan 3’ü çocuk, toplam 4 kişi ise yurttaşların açtığı çarşafa atladı. Olayda 2 kişi yere düşerek yaralandı.

YURTTAŞLAR EVLERİNDEN ÇARŞAF GETİRDİ

Olay 15.30 sıralarında Esenler’de meydana geldi. Bir binanın girişinde bulunan elektrik saatlerinde yanma meydana geldi. Yangını gören yurttaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada yangın kısa sürede büyüdü ve üst katları duman kapladı. Bunun üzerine üst katta bulunan bir aile büyük panik yaşadı. Cama çıkan kişiler, sokakta bulunan yurttaşlardan yardım istedi. Yurttaşlar evlerinden getirdiği çarşafı gererek üst katta bulunan 3’ü çocuk toplam 4 kişinin atlamasını istedi.

İKİ KİŞİ YARALANDI

İlk önce çocuklar atlamaya başladı. İlk atlayan çocuk yurttaşların zayıf tuttuğu kısımdan yere çakıldı. Daha sonra diğer çocuklar ve anne teker teker aşağıya atladı. Yaşanan anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Bu esnada yan tarafta bulunan market ve sokakta bulunan başka bir esnaf yangına, yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederek büyümesini engelledi. Yaşananların ardından yaralanan yurttaşlar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.