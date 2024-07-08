Esenler’de damadını öldüren şahıs tutuklandı

Yayınlanma: 08.07.2024 - 09:58

Güncelleme: 08.07.2024 - 09:58

İstanbul Esenler’de kızıyla boşanma aşamasında olan damadını çıkan tartışmada öldüren şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi saat 20.00 sıralarında Esenler Turgutreis Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, Salih M.’nin (39) eşi S.M (34) ile boşanma aşamasında oldukları bundan dolayı da tartışma yaşadıkları öğrenildi. Salih M., kısa süre önce babasının yanına taşınan S.M.’nin evine geldi. Ardından burada tartışma çıktı. Tartışmada silahını çeken kayınpeder O.D.(60) Salih M’yi vurdu. Salih M. hayatını kaybederken, O.D ise silahıyla birlikte olay yerinde yakalanarak polis merkezine götürüldü. O.D polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.