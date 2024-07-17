Esenler'de dehşet... Yüksek sesle müzik dinleyenleri uyardı: Kurşunların hedefi oldu

Esenler’de arabada yüksek sesle müzik dinleyen grubu bir şahıs uyarınca tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı çatışmaya dönerken, grubu uyaran genç isabet eden kurşunla yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 17.07.2024 - 09:25
Esenler'de dehşet... Yüksek sesle müzik dinleyenleri uyardı: Kurşunların hedefi oldu
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Esenler’de bulunan İSTOÇ Oto Ticaret Merkezi’nde, dün saat 18.00 sıralarında babasının işyerinde çalışan şahıs otomobil yıkarken, arabada yüksek sesle müzik dinleyen bir grup yanına yaklaştı.

İşyeri sahibinin oğlu, müziği kısmaları yönünde uyarıda bulundu. Uyarıya sinirlenen grup, “sen bekle” diyerek olay yerinden uzaklaştı. Kısa süre sonra silahla geri dönen grup ile işyeri sahibinin oğlu arasında silahlı çatışma çıktı.

Çatışma sonucunda dükkan sahibinin oğlu yaralanırken, saldırganlar araçlarına binerek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı şahıs, ambulans ile hastaneye kaldırılırken çevredeki araçlara da mermi isabet etti. Ekipler kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.


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