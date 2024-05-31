Esenler'de engelli çocuğu istismar eden şüpheli yakalandı

Esenler'de iddiaya göre, bir giyim mağazasında 17 yaşındaki engelli çocuğu istismar eden Ali K. isimli şüpheli yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 31.05.2024 - 11:29
Esenler'de engelli çocuğu istismar eden şüpheli yakalandı
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Esenler Yavuz Selim Mahallesi'nde çalışan 17 yaşındaki yüzde 40 engelli çocuğu, 40 gündür çalıştığı işyerinin sahibi tarafından cinsel istismara uğradığını 30 Mayıs tarihinde ailesine anlattı.

Ailenin şikayeti üzerine harekete geçen ekipler Ali K. isimli şüpheliyi Başakşehir'de yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan 17 yaşındaki kızın yakınları olayı öğrendikten sonra Ali K.'nin işyerini taşlayarak camlarını kırdı.

 

 

 


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