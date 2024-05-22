Hareket çığ gibi büyüyor... İnsanlar neden ünlüleri sosyal medyada engelliyor?

Sosyal medya kullanıcıları, ünlüleri topluca engelleyerek etkilerini azaltmayı hedefliyor. Met Gala'nın ardından başlayan "digitine" hareketi, ünlülerin sosyal konulara duyarsız kalmalarına tepki olarak doğdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2024 - 11:48
Hareket çığ gibi büyüyor... İnsanlar neden ünlüleri sosyal medyada engelliyor?
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Met Gala'nın ardından, sosyal medya kullanıcıları "digitine" hareketini başlattı. Hareket, platformlarını sosyal konular, özellikle Filistin hakkında konuşmak için kullanmayan ünlüleri engellemeyi hedefliyor.

Model ve influencer Haley Kalil, moda etkinliğine katıldıktan sonra Marie Antoinette'in ünlü "Bırakın pasta yesinler" sözünü dudak senkronizasyonu yaparak paylaştığı video nedeniyle tepkiyle karşılaştı. Kalil'in, Fransa'nın son kraliçesinden ilham alan çiçekli başlık ve elbisesi, öfkeyi daha da artırdı.

Kalil, gelen tepkilere cevaben, "Bu sesi seçtiğim için çok, çok, çok üzgünüm. Bu sesin kötü niyetli olduğunu düşünebileceğinizi hiç tahmin etmedim," diyerek özür diledi. Seçiminin "derin bir anlamı olmadığını" ve videoları için genellikle trend olan sesleri kullandığını açıkladı.

Kalil, tepkileri öngörseydi bu sesi kullanmayacağını ekleyerek kendini "normal bir insan" olarak tanımladı ve "Met Gala'ya davet edilecek kadar elit biri olmadığını" söyledi. Etkinliğe E! ile bir ön-Met Gala sunucusu olarak davet edildiğini ve sonrasında arkadaşlarıyla etkinliği izlediğini belirtti.

"DİJİTAL GİYOTİN"

Bu olay, ünlülerin mevcut sorunlarla olan kopukluğu hakkında daha geniş bir tartışmayı ateşledi. Sosyal medya kullanıcıları, ünlülerin Met Gala görünümlerini, Açlık Oyunları'ndaki "The Hanging Tree" şarkısını kullanarak Gazze'den gelen tüyler ürpertici sahnelerle karşılaştıran videolar hazırlıyor.

TikToker Rae, 1793'te yüksek vatana ihanetten suçlu bulunarak giyotinle idam edilen Marie Antoinette'e tarihi bir göndermede bulunarak "dijital giyotin" terimini ortaya attı.

Gerçek bir infaz yerine, "dijital giyotin - digitine" ünlüleri topluca engelleyerek etkilerini kesintiye uğratmayı ve reklam gelirlerini azaltmayı hedefliyor.

Rae'nin videosu, 1.7 milyondan fazla izlenme ve binlerce yorum aldı. Hareket, kullanıcıların engelledikleri ünlü listelerini paylaşmaları ve "blockout2024" etiketini kullanarak mesajı yaymalarını teşvik etmesiyle ivme kazandı.


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