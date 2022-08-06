Esenler'de feci kaza: Otomobil park halindeki araca çarpıp takla attı!
İstanbul Esenler'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybettiği otomobil, park halindeki minivan araca çarpıp takla attı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kemer Mahallesi'nde 5 Ağustos Cuma günü saat 04.00 sıralarında, sokak üzerinde ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki minivan araca çarptı.
TAKLA ATTI
Otomobil, çarpmanın etkisiyle takla atarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekibi sevk edildi.
Hafif şekilde yaralanan otomobil sürücüsü hastanede tedavi altına alındı. Otomobilin takla attığı anlar ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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