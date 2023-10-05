Esenler'de feci olay... 2 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti

Esenler'de 4 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Yangında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 05.10.2023 - 19:54
Esenler'de feci olay... 2 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti
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İstanbul'un Esenler ilçesi Tuna Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın bodrum katında akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Evde bulunan yabancı uyruklu anne, 4 çocuğundan 3’ünü dışarı çıkararak kurtardı. Anne dışarı çıktıktan sonra ikiz çocuklarından 2 yaşında olan kızını yanına almadığını fark etti.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın çıkan evde çocuğu bulmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri yanan evde 2 yaşındaki kız çocuğun cansız bedenini buldu.

Kızının hayatını kaybettiğini öğrenen acılı anne sinir krizi geçirirken çocuğun cenazesi ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor.


Esenler Yangın anne Çocuk

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