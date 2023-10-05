Esenler'de feci olay... 2 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti
Esenler'de 4 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Yangında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
İstanbul'un Esenler ilçesi Tuna Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın bodrum katında akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Evde bulunan yabancı uyruklu anne, 4 çocuğundan 3’ünü dışarı çıkararak kurtardı. Anne dışarı çıktıktan sonra ikiz çocuklarından 2 yaşında olan kızını yanına almadığını fark etti.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın çıkan evde çocuğu bulmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri yanan evde 2 yaşındaki kız çocuğun cansız bedenini buldu.
Kızının hayatını kaybettiğini öğrenen acılı anne sinir krizi geçirirken çocuğun cenazesi ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili incelemeler sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Tapuda yeni düzenleme geliyor
- AYM'den Can Atalay kararı!
- 'Erdoğan'ın seçimden önceki görüşüymüş'
- Şikâyetini Allah’a yapan hâkim
- Herkesin merak ettiği 'köstebek' bakan açıklandı!
- Ali Koç o görüntü hakkında ilk kez konuştu!
- 'Terbiyesizce davranışlar'
- Masada 'Ankara' varmış!
- İYİ Parti'nin Eskişehir adayı belli oldu!
- 'Çok istedik ama olmadı!'