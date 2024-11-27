Esenler'de hareketli anlar: İnşaatın 5. katından düşen işçi ağır yaralandı

Esenler'de bir inşatta çalışan işçi, kaynak yaptığı sırada dengesini kaybederek 5'inci kattan düştü. Kafasında ve kaburgalarında kırıkları olduğu öğrenilen işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Esenler'de hareketli anlar: İnşaatın 5. katından düşen işçi ağır yaralandı
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DHA
Yayınlanma: 27.11.2024 - 09:28

Oruçreis Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında bir şantiyedeki inşaatta çalışan İsmail adındaki kaynak ustası, 5'inci katta çalışmaya başladı. Bir süre sonra dengesini kaybettiği öne sürülen işçi, metrelerce yükseklikten aşağıya düştü.

KABURGALARINDA KIRIKLAR OLUŞTU

Olay sonucunda işçi ağır şekilde yaralanırken, iş arkadaşları panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, kafasında ve kaburgalarında kırıklar oluştuğu tespit edilen işçiyi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

İşçinin düşmesinin hemen sonrasında yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

 

 


Etiketler: #Esenler

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