Esenler'de kadın cinayeti! Katile 'İndirimli' 18 yıl hapis

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 13:04

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 13:09

İstanbul Esenler'de 2 yıl önce Neriman Kıvrak, tartıştığı Cemal Şen tarafından evinde 22 bıçak darbesiyle katledildi. Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Cemal Şen tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS katılırken müştekiler ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

"BIÇAĞI ELİNDEN ALDIM VE..."

Sanık Şen savunmasında Kıvrak'ı 20 yıldır tanıdığını belirterek, "Olaydan sonrasına ilişkin hiçbir şey hatırlamıyorum. Kavga ettiğimizi hatırlıyorum. İçkiliydim. Ben evden çıkarken yaşıyordu. Üzerimde telefon bulunmadığı için herhangi bir yere haber vermedim. Neriman ile para alışverişi yapmadık. Neriman alkol kullanırdı. Benim erkekliğime laf etti. Terbiyesizlik yapma dedim ve ona vurdum. İkimizde alkollüydük. Elindeki içkiyi üzerime attı. Masada duran bıçağı eline aldı. Daha sonra bıçağı elinden aldım ve sapladım" dedi.

"ANNEMİ BİRKAÇ DEFA BIÇAK SALLAMASIYLA MI ÖLDÜRMÜŞ?"

Neriman Kıvrak'ın kızı Songül Yakup Çebioğlu ifadesinde, "Annem öldükten sonra otopsi raporunda kanında alkol çıkmamıştır. Sanığın savunmaları tutarsızdır. Sanık işine gelmeyen kısmı unutuyor. Annemi birkaç defa bıçak sallamasıyla mı öldürmüş, beyanları çelişkili ve tutarsızdır" diye konuştu. Mahkeme heyeti, Cemal Şen hakkında haksız tahrik indirimi uyguladı. 'Kasten öldürme' suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmedildi.

BAŞKAN HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİNE MUHALEFET ŞERHİ KOYDU

Mahkeme başkanı, sanığın cezasında indirim almak için çelişkili beyanlarında bulunduğunu belirterek hakkında haksız tahrik indiriminin uygulanmasında çoğunluğun görüşüne katılmadı. Karara muhalefet şerhi koydu.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede Cemal Şen ve Neriman Kıvrak'ın evinde birlikte alkol aldıkları, bir süre sonra aralarında tartışma çıktı belirtiliyor. Kıvrak'ın şüphelinin erkekliğine hakaret ettiği, tartışmanın kavgaya dönüştüğü ve Şen'in mutfakta bulunan bıçakla rastgele birçok kez Kıvrak'a sapladığı aktarılıyor.

İddianamede, şüphelinin hedef gözetmeksizin birçok bıçak darbesiyle kadını kasten öldürdüğüne, yapılan muayenede Kıvrak'ın vücudunda çoğunluğu yüz, boyun bölgesinde olmak üzere 22 adet bıçak darbesine bağlı bıçak izlerinin tespit edildiğine, bıçak darbelerinin çok sayıda ve vücudun geneline yayılmış olması karşısında eylemin canavarca hisle kasten öldürmek suçu olarak değerlendirildiğine yer verildi. Cumhuriyet savcısı, sanık hakkında 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.