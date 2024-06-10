Esenler'de kaldırımı tinerle yakıp, taş ve sopalarla daireye saldırdılar

Yayınlanma: 10.06.2024 - 11:54

Güncelleme: 10.06.2024 - 12:05

İstanbul Esenler'de, iddiaya göre bina boşluğunda uyuşturucu madde kullanan grup, binadaki bir dairedekiler tarafından uyarılınca binanın önündeki kaldırımı tiner dökerek ateşe verdi. Şüpheliler, daha sonra 3 yabancı uyruklu kişinin yaşadığı eve taş ve sopalarla saldırıp camları kırdı. Saldırganlar, polisin geldiğini duyunca kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir grup, bina boşluğunda uyuşturucu madde kullanıp çevreye rahatsızlık veriyordu. Binanın birinci katına yeni taşınan yabancı uyruklu 3 kişi, binada çocuk olması nedeniyle uyuşturucu madde kullandıkları öne sürülen grubu uyardı. Uyarılan grup, yabancı uyruklu bu kişilerle tartışmaya başladı. Taraflar arasında çıkan tartışma çok büyümeden bitti.

TAŞ VE SOPLARLA SALDIRDILAR

Akşam saatlerinde aynı grup, binanın önüne geldi. Şüpheliler, dairedekilere 'Çıkın dışarı, hepinizi yakarım' diyerek ellerindeki taş ve sopalarla saldırmaya başladı. Dairenin camlarını kıran öfkeli grup, bu sefer de binanın önüne tiner dökerek kaldırımı ateşe verdi. Saldırganlardan 2'si kapısı açık binaya girerek içeridekilere saldırdı. Bir süre sonra şüpheliler, polis aracının siren sesini duyarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan, binadaki daireye yeni taşındıkları öğrenilen yabancı uyruklu 3 kişi korktukları için taşınmaktan vazgeçti. Saldırı anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.