Esenler'de özel yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli gözaltına alındı
İstanbul Valiliği, Esenler'deki özel bir yurtta erkek öğrencilere şiddet uygulayan yurt görevlisinin gözaltına alındığını duyurdu. Öğrencilere yönelik şiddetin kınandığı Valilik açıklamasında, olayla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünce müfettiş görevlendirilerek soruşturma başlatıldığı da belirtildi.
İstanbul Valiliği, Esenler'deki özel bir yurtta bir yurt görevlisinin erkek öğrencilere yönelik şiddet uyguladığı görüntülere yönelik soruşturma başlatıldığını ve bu kapsamda şiddet uygulayan yurt görevlisinin gözaltına alındığını duyurdu.
Öğrencilere yönelik şiddetin kınandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"ÖĞRENCİLERİMİZE YÖNELİK ŞİDDET İÇEREN BU DAVRANIŞ ASLA KABUL EDİLEMEZ"
"Basın yayın organları ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan; Esenler İlçemizdeki özel bir erkek öğrenci yurdunda öğrencilere şiddet uygulayan yurt görevlisi, başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce müfettiş görevlendirilerek idari soruşturma başlatılmıştır. Öğrencilerimize yönelik şiddet içeren bu davranış asla kabul edilemez, esefle kınıyoruz"
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