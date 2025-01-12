Esenler’de sağlık merkezini kurşunlayan haraç çetesi çöktü

Yayınlanma: 12.01.2025 - 10:21

Güncelleme: 12.01.2025 - 10:21

İstanbul Esenler Menderes Mahallesi’nde 6 Ocak gecesi saat 01.00 sıralarında, kimliği belirsiz kişilerce bir sağlık merkezine dört el ateş edildi. Olay sonrası saldırganlar, binayı kurşunlama görüntülerini mağdura göndererek 75 bin Euro haraç istedi.

Mağdur A.K.'nin ifadesine göre, saldırganlar iki ay önce kendisini arayıp "koruma" karşılığında 50 bin Euro istemişti. A.K.’nin teklifi reddetmesi üzerine saldırıdan bir hafta önce yeniden iletişime geçen çete, tehditlerini artırarak talep ettikleri haraç miktarını 75 bin Euro’ya çıkardı.

Polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek 4 şüphelinin kimliğini belirledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda E.Y. , Tanju S., Hakan P. ve Çağdaş K. yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hakan P. ve Çağdaş K. tutuklanırken, Tanju S. adli kontrolle serbest bırakıldı. E.Y. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.