Esenler'de skandalda adı geçen hastanenin tabelası söküldü

'Yenidoğan Çetesi' soruşturması kapsamında adı geçen ve bebeklerin ölümüne neden olan hastanelerde hareketlilik sürüyor. Soruşturmada adı geçen hastanelerden Esenler'deki Güney Hastanesi'nin tabelaları görevliler tarafından söküldü.

Esenler'de skandalda adı geçen hastanenin tabelası söküldü
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DHA
Yayınlanma: 20.10.2024 - 14:56

'Yenidoğan çetesi' soruşturması kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, bebek ölümlerinde adı geçen hastanelerle ilgili çalışmalar sürüyor. Soruşturma sürerken hastanelerin ruhsatları iptal edilmeye devam ediyor.

Kapanan hastanelerde gece boyu hasta nakil işlemleri de devam etti. İddiaya göre, soruşturma kapsamında adı geçen Bağcılar'daki Medilife Hastanesi gece saatlerinde taşlandı.

Hastanenin camlarının kırılmış olması dikkatlerden kaçmadı. Polis ekiplerinin hastane önündeki bekleyişi ise sürüyor.

TABELALARI SÖKÜLDÜ

İddianamede adı geçen bir diğer hastane Esenler Güney Hastanesi'nde ise hasta kabul edilmiyor. Hizmet vermeyen hastanenin tabelaları görevliler tarafından tek tek kaldırıldı. Polis ekipleri hastane önüne şerit çekerek, yolu araç geçişine kapattı.


Etiketler: #Yenidoğan çetesi #Hastane #tabela

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