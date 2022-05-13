Esenler'de sokak ortasında öğretmene şiddet!
Esenler’de iddiaya göre, öğretmenlik yapan bir kişi, bir öğrencinin yakını tarafından sokak ortasında sopayla dövüldü.
İstanbul Esenlerde sokak ortasında öğretmene dayak cep telefonuyla çevredekiler tarafından görüntülendi.
Olay, dün gece saatlerinde Esenler Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, öğretmenlik yapan bir kişi, bir öğrencinin yakını tarafından sokak ortasında sopayla dövüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise öğretmeni döveni yakalamak için çalışma başlattı.
Öğretmenin, öğrencisine cinsel içerikli görüntü yolladığı için dövüldüğü öne sürülürken yaralı öğretmen ise iftiraya uğradığını iddia etti. Hastanede tedavisi süren öğretmen, şikayet ettiği dershanenin kendisine iftira attığını saldıranların da dershanenin yetkilileri olduğunu ileri sürdü.
Video Haberler
- Korkunç olay! 2 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü
- Kripto para can aldı!
- 'Kaçak gelinler' engelli işçiyi de dolandırmış
- İşçinin birikimini çalmıştı, eğlence mekanında yakalandı
- İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu
- İstanbul'da vahşet: Bebeğini balkondan attı!
- Çiftliğinde 165 köpek ve 5 kedi ile yaşıyor
- Yavru kedileri kurtarmak için duvarı deldiler.
- Kocaeli'de fabrika yangını
- Kazada ölen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu son noktayı koydu
- Eski bakan 'çok yanlış' dedi!
- Kılıçdaroğlu SADAT'a gitti
- Seçim öncesi 'af' kararı
- ABD'den Türkiye'yi kızdıracak adım
- AKP tabanında 'B planı' arayışı
- 'Arda Güler'in yerini doldururuz'
- HSK 11 hakim ve savcıyı FETÖ'den ihraç etti
- 'Böyle bir ahlaksızlık kabul edilemez'
- Kaftancıoğlu'na büyük destek