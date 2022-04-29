Bolu'da bir erkek bir kadına yolun ortasında dakikalarca şiddet uyguladı, onlarca kişi seyretti!

29 Nisan 2022 Cuma, 18:00

Akıllara durgunluk veren olay, 29 Nisan Cuma günü öğle saatlerinde Bolu'nun Karaçayır mahallesinde yaşandı. Bir kadın ile bir erkek arasında bilinmeyen bir tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, ismi öğrenilemeyen erkek, kadını yere yatırarak darbetti.

FİLM GİBİ İZLEDİLER!

Olay yerine toplananlar ise kadının çığlıklarına aldırış etmeden kavgayı uzaktan izledi. Kimse müdahale etmeyince kadına şiddet olayı dakikalarca devam etti.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis, kavgayı ayırarak tarafları polis merkezine götürdü. Ancak hem kadının hem de erkeğin birbirlerinden şikayetçi olmadıkları ve ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldıkları öğrenildi.