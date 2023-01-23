Esenler'de yol kenarında bekleyen gruba silahlı saldırı: 2 yaralı

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 07:26

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 07:30

Olay, Birlik Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Şehit Vedat Çağlar Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun girişinde bekleyen kişilere, plakası alınamayan hafif ticari araçtaki kişi ya da kişiler tarafından silahlarla ateş açıldı.

Saldırının neden yapıldığı henüz bilinmezken, olayda A.A.(22) ile M.Y.(22) yaralandı. Şüpheliler ise geldikleri araçla hızla olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği alanda detaylı inceleme yaptı.

Polis ekipleri bir otomobile mermi isabet ettiğini tespit ederken, akaryakıt istasyonunun da güvenlik kamera görüntülerini inceleme altına aldı.

Polis ekipleri olay sonrası kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.