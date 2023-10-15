Esenler’de zemininde kayma yaşanan bina mühürlendi
İstanbul Esenler’de bir bina, zemininde yaşanan kayma nedeniyle zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Vatandaşlar, geriye doğru kayan binanın sesi ile uyandığını söylerken, apartmanda yaşanan kaymanın devam ettiği belirtildi. Yetkililerin ise olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.
Olay, sabah saatlerinde Esenler Fatih Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, apartman sakinleri duydukları ses üzerine dışarı çıkarak zemininde yaşanan kayma nedeniyle binalar arasında boşluk oluştuğunu gördü.
Durumu hemen yetkililere haber veren yurttaşlar, binayı boşalttı. Aralıklarla binadaki açılmanın devam ettiği söylenirken, olay yerine gelen zabıta ekipleri binayı mühürledi. Çevre apartmanlarda bulunan vatandaşları da uyaran zabıta ekipleri, alanda güvenlik önlemi aldı. Yaşanan olayla ilgili çalışmalar devam ederken, yarın yapılacak inceleme sonucunda binanın yıkılıp yıkılmayacağına dair kararın çıkacağı belirtildi.
“BİNANIN AYRILMA SESLERİNE UYANDIM”
Binadan gelen seslerle uyandığını belirten Mustafa Aslan, “Sabah binanın ayrılma seslerine uyandım. Korkarak dışarı çıktık ve binada geriye doğru çökme olduğunu gördük. Daha sonrasında zabıta ekipleri geldi ve binayı mühürledi. Yıkılıp, yıkılmayacağına dair kararın yarın çıkacağı söylendi” dedi.
“BİNANIN AYRIMINDAN TAŞ DÖKÜLDÜĞÜNÜ GÖRDÜM”
Bayram Bozkurt ise, “Binanın ayrımından taş döküldüğünü gördüm. Bina zaten ayrık durumdaydı ama daha da açıldı aralık. Bina şu anda mühürlü durumda. Yarın ne olacağına dair sonuç belli olacak” diye konuştu.
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