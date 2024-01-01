Esenler’deki feci kaza... Otomobil park halindeki TIR'ın altına girdi: 2 yaralı

İstanbul Esenler'de meydana gelen kazada, içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobil park halindeki TIR'ın altına girdi. Feci kaza sonucu hurdaya dönen otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

İHA
Yayınlanma: 01.01.2024 - 07:50
Esenler’deki feci kaza... Otomobil park halindeki TIR'ın altına girdi: 2 yaralı
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Kaza saat 06.00 sıralarında Esenler Oruç Reis Mahallesi Giyimkent Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ufuk Kaplan adlı sürücünün kullandığı ve süratli bir şekilde seyreden 34 PE 7523 plakalı otomobil yol kenarında park halinde bulunan 66 ACC 608 plakalı tırın altına girdi.

O esnada yoldan geçen yurttaşlar, TIR'ın altında kalan otomobili fark ederek polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

1'İ AĞIR 2 YARALI!

Araç içerisinde sıkışan 2 kişi olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak sedye yardımıyla ambulansa taşındı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevrede bulunan en yakın hastaneye sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

TIR'ın altında sıkışan aracı yoldan geçtiği esnada şans eseri fark eden Muhammet Özparlak, "Biz benzinliğe gidiyorduk. Aracı park halinde zannettik. Yüksek sesle müzik çalıyordu. Durduk, ekiplere haber verdik. Birisi ses veriyordu, diğerinden ses gelmiyordu. Arabayı park edip ambulans ve itfaiyeyi aradık" ifadelerini kullandı.


Esenler trafik kazası

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