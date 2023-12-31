İlkay Gündoğan'dan korkutan kaza: 4 dikiş atıldı!
La Liga devi Barcelona'da top koşturan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, antrenman öncesi spor salonunda bireysel çalışma esnasında korkutan bir kaza geçirdi.
Ligde oynadığı 18 maçta 38 puan toplayan Barcelona, lider Real Madrid'in yedi puan gerisinde dördüncü sırada yer alıyor. Xavi'nin öğrencileri yeni yılda zirveyle aradaki puan farkını kapatıp liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.
KAFASINA 4 DİKİŞ ATILDI
4 Ocak günü deplasmanda oynanacak Las Palmas karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren Barcelona'da antrenman öncesi salonda çalışan İlkay Gündoğan tehlikeli bir kaza atlattı.
Kuvvet egzersizi sırasında ağırlığı kafasına çarpan tecrübeli oyuncuya sağlık ekibi hemen müdahale etti. İlkay'ın kafasın dört dikiş atıldı.
Yıldız oyuncunun Las Palmas ile oynanacak karşılaşmanın kadrosuna olup olmayacağı henüz belli değil.
En Çok Okunan Haberler
-
- 2024 MTV oranları belli oldu!
- Erdoğan 'Süper Kupa' sessizliğini bozdu
- 'Açıkça söyleniyor, devlet operasyon yapacak'
- Demirtaş cenazesine katılmayacak
- Cep telefonu yurtdışı kayıt harcı ve pasaporta dev zam!
- Bursa'da korkutan deprem!
- Sanatçı Leman Sam hastaneye kaldırıldı!
- 'Alayının karşısında...'
- Ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü!
- 'Atatürk tişörtünü Türkiye'de giysene arkadaş'