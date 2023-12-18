Esenler'deki 'ölümlü' silahlı saldırının şüphelileri yakalandı

Esenler'de seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda, bir kişinin öldüğü bir kişinin de yaralandığı olaya karışan şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

DHA
Yayınlanma: 18.12.2023 - 14:08
Esenler'deki 'ölümlü' silahlı saldırının şüphelileri yakalandı
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TEM-O-3 Bağlantı yolunda seyir halindeki otomobile başka bir araçtaki şüpheliler tarafından geçtiğimiz günlerde silahlı saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda, Kahramanmaraş depreminde cezaevinden firar eden Ömer Faruk Özçelik ölürken yanında bulunan arkadaşı Onurcan Çakır yaralanmıştı.

Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri saldırıyı gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde Ahmet Y., Serhat Y., Cengizhan T., Salih S.K., Ömer Ö., Muhammed F.K. ve Samet K.'nın silahlı saldırıya karıştıkları tespit edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Polis ekiplerinin 4 farklı adrese yaptıkları operasyonla bütün şüpheliler gözaltına alındı. Çok sayıda suç kayıtları olduğu tespit edilen şüpheliler, polis ekiplerinin sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. 


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