Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği raporu: Ülke yoksulluk ve şiddet sarmalında!

Yayınlanma: 27.01.2024 - 16:16

Güncelleme: 27.01.2024 - 16:16

İstanbul'un Pendik ilçesinde bulunan Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği'nin raporunda, 1 Ocak-31 Aralık 2023 tarihleri arasında 4 bin 785 kadın, 8 kız çocuğu ve 5 erkek çocuğu olmak üzere toplam 4 bin 798 kişinin derneğe başvurduğu aktarıldı.

OKUL MASRAFI ÇOK, ÇOCUKLAR AÇ!

Derneğe yapılan başvuruların; "şiddet nedeniyle destek alma", "iş arama", "ekonomik destek ve yardım", "bilgi alma" gibi pek çok farklı nedenle yapıldığı belirtildi.

1150 çocuğun okul ihtiyaçlarının karşılanması için başvurular gerçekleşirken, yine 3 bin 184 kadına da gıda ve kıyafet yardımı yapıldığı kaydedildi.

Raporda; 10 kadının iş başvurusu için yardım istediği ve 90 kadının hukuki yardım istediği, 10 kadının da ya kendisi ya da çocuğu için psikolojik danışmanlık desteği istediği, bu kapsamda toplam 4 bin 334 kadının yardım talebiyle derneğe ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Yardım başvurularının en çok okulların açıldığı Eylül ve Ekim aylarında yoğunlaştığı bilgisinin de yer aldığı rapora göre, yoksul ailelerde yaşayan çocuklarda yetersiz beslenmeden kaynaklı gelişim yetersizliği, sağlık sorunları ve okul terkleri daha çok görülüyor.

Derneğe başvuran kadınların çoğu, çocukların okula aç gittiğini söyleyerek beslenme desteği talebinde bulundu.

DEPREMZEDELERLE DAYANIŞMA

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta yaşanan ve 10 ilin yıkıma uğradığı depremlerin ardından dernek aracılığıyla, mahalleli kadınların deprem bölgesi ile dayanışma içerisinde bulunduğu belirtildi. Deprem sonrasında Pendik’e gelen 240 ailenin ihtiyaçlarının da oluşturulan dayanışmalar ile karşılandığı ifade edildi.

FAİLLER EN TANIDIKLAR!

Kadınların uğradığı şiddetin faillerinin çoğunun da, kadınların en yakınlarının olduğuna dikkat çekildi.

Rapora göre; kadınlara şiddet uygulayan 279 erkekten 180’i evli olduğu erkek, 20’si babası, 10’u boşandığı erkek ve geriye kalan 69’u ise nişanlı ve sevgili olduğu erkek, oğlu, evli olduğu erkeğin veya kendisinin aile üyelerinden oluşuyor.

Şiddete maruz bırakılan kadınların ise 195’i ev kadını, 60’ı ücretli çalışan, 10’u işsiz, 60’ının istihdam durumu ise bilinmiyor. Şiddete maruz bırakılan 325 yetişkin kadının 190’ı evli, 12’si boşanmış, 123’ü ise bekar.

FİZİKSEL ŞİDDET İLK SIRADA

Derneğe en çok başvurunun fiziksel şiddet sebebiyle yapıldığı belirtiliyor. Ardından ekonomik şiddet, ve ardından psikolojik şiddet, cinsel ve dijital şiddet geliyor.