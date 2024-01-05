Memur maaşı yoksulluk sınırı altında kaldı

Yayınlanma: 05.01.2024 - 10:48

Güncelleme: 05.01.2024 - 10:48

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranlarından sonra, memur ve memur emeklileri yüzde 29,79 oranında enflasyon farkı zammı alacak.

Yüzde 15'lik sözleşme zammına ek olarak memur ve memur emeklilerinin toplam zam oranı yüzde 49,25 olacak.

Demokratik Sağlık-Sen Genel Başkanı Togan Demircan da, açıklanan memur zamlarını ve yetkili sendika temsilcilerini eleştirerek, “Bu açıklamalar üzerine kendimizi yetkili sendika başkanı, arkadaşları da yeni teşkilatlanan sendika başkanı zannediyoruz. Bu sıraladıklarının vebali senin omuzlarında hatırlatayım” şeklinde konuştu.

"HİÇ KİMSE KENDİNİ KANDIRMASIN"

Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla, kabaca memur ve emekli maaşlarındaki enflasyon farkı ödemesinin ortaya çıktığını dile getiren Togan Demircan, “Ülkemizde birden fazla kurum enflasyon araştırması yapmakta, birinin yaptığı araştırma ile diğer birinin yaptığı araştırma arasında neredeyse 120 puan var. Daha doğrusu bir tutarsızlık var. TBMM bütçe görüşmelerinde, bakanlıkların bir önceki yıl bütçeleri ile 2024 yılı bütçe taleplerine bakıyorsunuz aradaki fark yine iki üç kat artırımlı; ama memur emekli zammına bakıyoruz yüzde 15. Hiç kimse kendi kendisini kandırmasın ‘enflasyon farkı bir zam değildir’ bunu yıllardır dile getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz" dedi.

"KABUL ETMİYORUZ"

Yoksulluk sınırının 45 bin TL olarak belirlendiği ülkede, en düşük memur aylığının 33 bin TL olmasını kabul etmediklerini vurgulayan Togan Demircan, “Memur yoksulluk sınırı ile açlık sınırı arasında yaşam mücadelesi veriyor. Dün emekli şehri diye tanımlanan illerde bile konut kiraları 11 bin liradan başlıyor. Bir kilo peynir 300 TL, bir kilo kıyma 450 TL, bir çift ayakkabı 3-4 bin TL, bir pantolon bin 500 TL, faturalar almış başını gitmiş biz halen 33 bin TL'nin ne büyük para olduğunu konuşuyoruz” diye konuştu.

"MEMURU ENFLASYONA BİZ EZDİRMEDİK"

Konfederasyon başkanlarını eleştiren Togan Demircan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yetkili bir konfederasyon başkanı bir sosyal medya üzerinden cılız bir sesle sırça köşkünden 'kamu görevlilerine ve emeklilerine iyileştirme yapılmalıdır' diye sesleniyor. Halen 1. dereceye 3600 ek gösterge, gelir vergisinin yüzde 15’e sabitlenmesi, yardımcı hizmetler sınıfının genel idari hizmetler sınıfına geçirilmesi falan falan şeklinde sıralıyor. İsveç’in NATO üyeliği konusunda milletvekillerine balans ayarı niteliğinde yükselttiğin sesini, sıraladığın sorunların çözümü için neden yükseltmiyorsun? Bu açıklamalar üzerine kendimizi yetkili sendika başkanı, arkadaşları da yeni teşkilatlanan sendika başkanı zannediyoruz. Bu sıraladıklarının vebali senin omuzlarında hatırlatayım. Yetkili sendikanın başkanı sensin sen. Haklısınız, 7. dönem toplu sözleşmeyi biz Demokratik Sağlık-Sen olarak imzaladık, tarihi kazanımları biz elde ettik, memuru enflasyona biz ezdirmedik. Rabbim bizi affetsin."