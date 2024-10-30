Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in sorgusu başladı

Gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in sorgusu başladı. Başkan Özer'in avukatıyla görüştürülmediği aktarıldı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in sorgusu başladı
Abone Ol google-news
Engin Deniz İpek
Yayınlanma: 30.10.2024 - 15:02

Gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in kızı avukat Seraf Özer, ziyaretçi kartı olmasına rağmen emniyet binasına alınmadı.

Özer, emniyet mensuplarına yapılan itiraz neticesinde binaya girebildi.

ÖZER'İN SORGUSU BAŞLADI

Öte yandan Ahmet Özer'in Emniyetteki sorgusuna başlandı. Başkan Özer'in avukatıyla görüştürülmediği bildirildi. 


Etiketler: #ahmet özer #Esenyurt Belediye Başkanı

İlgili Haberler

Ahmet Özer'e gözaltı... Özgür Özel'den iddialara 'sicil kaydı'yla yanıt!

Ahmet Özer'e gözaltı... Özgür Özel'den iddialara 'sicil kaydı'yla yanıt!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler