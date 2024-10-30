Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in sorgusu başladı
Gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in sorgusu başladı. Başkan Özer'in avukatıyla görüştürülmediği aktarıldı.
Gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in kızı avukat Seraf Özer, ziyaretçi kartı olmasına rağmen emniyet binasına alınmadı.
Özer, emniyet mensuplarına yapılan itiraz neticesinde binaya girebildi.
ÖZER'İN SORGUSU BAŞLADI
Öte yandan Ahmet Özer'in Emniyetteki sorgusuna başlandı. Başkan Özer'in avukatıyla görüştürülmediği bildirildi.
Etiketler: #ahmet özer #Esenyurt Belediye Başkanı
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