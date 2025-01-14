Esenyurt Gaziler Derneği Başkanı İsmail Kalaycıoğlu 'demokrasi nöbeti' sonrası görevden alındı

Yayınlanma: 14.01.2025 - 17:18

Güncelleme: 14.01.2025 - 18:06

Esenyurt Gaziler Derneği Başkanı İsmail Kalaycıoğlu görevden alındı.

Kalaycıoğlu’nun görevden alınmasının nedeninin; tutuklanan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için CHP'nin düzenlediği Esenyurt Cumhuriyet Meydanı Demokrasi Nöbeti'nde yaptığı konuşma olduğu öğrenildi.

Kalaycıoğlu’na karar bugün tebliğ edildi.

''BEN ONUN ABİSİYİM''

Kalaycıoğlu, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı Demokrasi Nöbeti'nde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

''Ahmet Hoca’nın kayyım atanarak alınmasını reddediyorum,reddediyorum, reddediyorum. Ben onun abisiydim, o da benim kardeşimdir. Şu meydanda öyle bir kucaklaştık ki ben ağladım o ağladı. Ben dedim ki Başkanım ben yetim büyüdüm. Bilir misiniz, Ahmet Özer denen adam 4 tane deprem şehidinin kardeşidir. Ben bekliyorum, en yakın zamanda kucaklaşacağımız günleri bekliyorum.''