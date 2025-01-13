Sahibi ‘örgüt’ kurmakla suçlanıyor: İhaleye Esenyurt kayyumunun onay verdiği ortaya çıktı

Yayınlanma: 13.01.2025 - 20:01

Güncelleme: 13.01.2025 - 20:01

Beşiktaş Belediye Başkanı 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'suç örgütüne üye olmak' suçlarından gözaltına alındı. İddiaya göre, Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki bir suç örgütü, belediye başkanlarına ve üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihale süreçlerini manipüle ediyordu. Buna göre, Bilginay adlı şirketin, Aziz İhsan Aktaş’la bağlantılı olduğu öne sürülüyor.

Yapılan soruşturma kapsamına yerine kayyum atanan ve tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de dahil edildi.

CHP kaynakları ise Bilginay isimli şirket ile yapılan Sokak Temizliği İçin Araç Kiralanması Hizmet Alımı ihalesine ilişkin açıklama yaptı.

HalkTV’nin aktardığına göre parti kaynakları, iddiaları reddetti ve ihale sürecinin şeffaf ve yasalara uygun bir şekilde yürütüldüğünü savundu.

"İHALE MEVZUATA UYGUN"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“1. Prof. Dr. Ahmet Özer ve yönetimi tarafından Eylül 2024’te “Sokak Temizliği İçin Araç Kiralanması Hizmet Alımı ihalesi Açık İhale Yöntemi ile yapılmış ve bu ihaleye 9 şirket teklif vermiştir.

2. İhale yaklaşık maliyetin 200 milyon altında bir bedel ile yüzde 15 kırım ile 1.1 milyar bedel ile Bilginay Temizlik Hizmetleri Şirketinde üzerinde kalmıştır.

"İHALEYE İTİRAZ SÜRECİNDE KAYYUM ATANDI, İHALEYİ KAYYUM KABUL ETTİ"

3. İhale için gelen itiraz sürecinden dolayı mevzuata uygun olarak 01.12.2024 tarihine kadar 2 ay süreli 21/B Pazarlık Usulü İhale ile hizmet verilmeye devam edilmiştir. Yönetimimiz tarafından herhangi bir hakedişi tahakkuka bağlanmamış, firmaya herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

4. Bu süre zarfından bilindiği üzere belediyemize kayyum atanmış, Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet ÖZER özgürlüğünden alıkonulmuş ve neredeyse tüm kurum yöneticileri AKP’li kadrolar ile değiştirilmiştir.

5. Kayyum yönetimi ve kuruma gelen müfettişlerce tüm ihaleler gibi mevzu bahis ihale de incelenmiş, tarafımızca yapılan 21/B kapsamındaki ihaleye 31.12.2024 tarihine kadar 1 ay süreli süre uzatımı Kayyum yönetimi tarafından bizzat verilmiştir.

6. Aynı Kayyum yönetimi tarafından 1.1 milyar bedel ile Bilginay Temizlik Hizmetleri Şirketi üzerinde kalan ihale 01.01.2025 tarihinde işin gördürülmesine onay verilmiş ve ilgili firma hizmete başlamış ve devam etmektedir.

"KAYYUM YÖNETİMİ İSTESEYDİ İPTAL EDEBİLİRDİ"

7. Kayyum yönetimi veya ilgili müfettişlerce incelenen ve usulsüzlük bulunamayan ihale usulsüzlük olmamasına rağmen yine de istenilseydi iptal edilebilirdi.

8. Madem ihalede usulsüzlükler var, yönetimimiz döneminde henüz işin gördürülmesine başlanmamış olan ihale Kayyum yönetimi tarafından neden iptal edilmediği hususu da ayrı bir soru işaretidir.

“ŞİRKET BAŞKACA DEVLET KURUMLARDAN DA İHALE ALMIŞ”

9. Ayrıca bahsi geçen firma Türkiye’nin her yerinde; Yargıtay, TBMM, Devlet Hastaneleri, AKP’li Belediyeler olmak üzere birçok kurumdan ihale almış, faaliyet göstermektedir.

10.Başkanımız Prof. Dr. Ahmet ÖZER ve yönetimi tarafından 7 aylık sürede yapmış olduğu az sayıda ihale tüm yasal mevzuata uygun olarak şeffaflık ilkesi ile Açık İhale Usulü ile gerçekleştirilmiştir.”

Açıklamada son olarak, "Belediye Başkanımız, Başkan Yardımcımız, Birim yöneticilerimiz ve personellerimiz ile ilgili asılsız iddialarla başlatılan sürecin bir an önce son bulacağını ve adil bir yargılama ile gerçeklerin gün yüzüne çıkacağına inancımız tamdır ve bunun için yılmadan mücadele edeceğiz" denildi.