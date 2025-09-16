Esenyurt kayyumu İBB'nin ücretsiz ders atölyelerini kapatma kararı aldı

Esenyurt'un seçilmiş Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 30 Ekim 2024'te teröre bağlı suçlarla tutuklanmasının ardından göreve getirilen kayyum yönetimi, ilçede tartışmalı kararlara imza atmaya devam ediyor.

Kayyum Can Aksoy tarafından yönetilen belediye son olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ilçede Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için öğrencilere ücretsiz eğitim sağladığı İBB Ders Atölyeleri'ni kapatma ve kendi kurslarını açma kararı aldı.

İlçede 2024 yılında İBB'ye beş yıllığına tahsis edilen ders atölyelerinde bugüne kadar binden fazla öğrenci eğitim aldı. 2025-2026 eğitim-öğretim dönemi için 16 Haziran 2025 tarihinde yeni dönem kayıtları başlarken 15 Eylül'de ise derslerin başlaması konusunda gerekli planlamalar yapılmıştı.

Ancak kayyumla yönetilen belediyenin 5 Eylül'de belediye meclisinde onayladığı karar uyarınca, Esenyurt Belediye Başkanlığı tarafından alınan Encümen kararı ile İBB'nin ders atölyelerinin tahliyesine karar verildi. İlçedeki atölyelerde 34 branş eğitmeninin yanı sıra dört Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik uzmanı olmak üzere toplam 38 kişinin çalıştığı öğrenildi.

Tahliye kararının ardından İBB Ders Atölyeleri'nin ilçede faaliyetlerine son verildi. Bu dönem atölyelerde ders alacak olan öğrencilere konuya ilişkin bilgilendirme yapılıyor.

İBB, bugüne kadar binlerce öğrencinin faydalandığı Ders Atölyeleri projesini öğrencilere eğitim desteği sunmak adına 2022 yılında faaliyete geçirmişti.