Esenyurt'ta faciadan dönüldü: Öğrenci servisinin freni boşaldı, 5 araca çarptı!

Olay, sabah saatlerinde Esenyurt Mehmet Akif Ersoy mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, servis aracı, öğrencileri okula götürdüğü esnada freni boşalıp geriye doğru kaymaya başladı.

PARK HALİNDEKİ 5 ARACA ÇARPARAK DURABİLDİ

Minibüs, yokuşta geri kayarak hızlanırken, park halinde 5 araca çarparak durabildi. Aracın içinde 16 öğrencinin de bulunduğu öğrenilirken, şans eseri olayda yaralanan olmadı. Yaşanan o kaza anları ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı.

"ÖĞRENCİLER KENDİLERİNİ DIŞARIYA ATTI"

Olay anlarını anlatan bir mahalle Fehmi Yılmaz, "Evde otururken bir ses geldi, balkona çıktığımda bir servis minibüsü park halindeki araçlara çarpıyordu. Aşağı indiğimde 5 araca çarptığını gördüm, en çokta komşumun arabası hasar almıştı. Şoför araçtan indiğinde çok korkmuştu. Öğrenciler kendilerini dışarıya attı, yaralı yoktu. Freni boşalmış, şoförde direksiyon hakimiyetini kaybetmiş" dedi.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.