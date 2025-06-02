Esenyurt'ta kasa tartışmasında kadını çocuğunun yanında darbetti!

Olay, dün Esenyurt’ta bulunan bir zincir markette yaşandı.

Kasada sıra bekleyen bir şahısla yabancı uyruklu kadın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen olayda kadının üstüne yürüyen şahıs, kadının kendisini ittirmesinin ardından yumrukla saldırdı.

O sırada market çalışanı, kavganın arasında kalan kadının küçük yaştaki çocuğunu kolundan tutarak uzaklaştırdı. Marketteki diğer müşterilerinin müdahalesiyle şahıs, güçlükle marketten dışarı çıkarıldı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

