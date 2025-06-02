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Esenyurt'ta kasa tartışmasında kadını çocuğunun yanında darbetti!

Esenyurt'ta kasa tartışmasında kadını çocuğunun yanında darbetti!

2.06.2025 11:19:00
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İHA
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Esenyurt'ta kasa tartışmasında kadını çocuğunun yanında darbetti!

İstanbul Esenyurt’ta bulunan bir zincir markette kasa sırasında ortalık karıştı. Bir şahıs, tartıştığı yabancı uyruklu kadını kızının önünde darp ederken, çevredeki yurttaşlar şahsı zorla uzaklaştırdı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, dün Esenyurt’ta bulunan bir zincir markette yaşandı.

Kasada sıra bekleyen bir şahısla yabancı uyruklu kadın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen olayda kadının üstüne yürüyen şahıs, kadının kendisini ittirmesinin ardından yumrukla saldırdı.

O sırada market çalışanı, kavganın arasında kalan kadının küçük yaştaki çocuğunu kolundan tutarak uzaklaştırdı. Marketteki diğer müşterilerinin müdahalesiyle şahıs, güçlükle marketten dışarı çıkarıldı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

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