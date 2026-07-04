Esenyurt'ta 'silecek tartışması' kavgaya dönüştü: 19 yaşındaki çalışanı darbetti!

Esenyurt ilçesi Sultaniye Mahallesi'nde dün iddiaya göre, cadde üzerinde bulunan bir giyim mağazasının sahibi, işletmenin önüne park eden şahsın otomobilinin sileceğini kaldırdı.

Ardından, aracının başına gelen şahıs, sileceğin kaldırıldığını görünce öfkelenerek işletmeye girdi ve o sırada kasada oturan 19 yaşındaki çalışanı darbetti.

Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İŞLETME SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Görüntülerde, öfkeyle mağazaya giren araç sahibi şahsın, 19 yaşındaki mağaza çalışanı genci darbettiği anlar yer aldı.

İşletme sahibinin olayın ardından şahıstan şikayetçi olduğu öğrenildi.