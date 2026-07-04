Cumhuriyet Gazetesi Logo
Esenyurt'ta 'silecek tartışması' kavgaya dönüştü: 19 yaşındaki çalışanı darbetti!

Esenyurt'ta 'silecek tartışması' kavgaya dönüştü: 19 yaşındaki çalışanı darbetti!

4.07.2026 16:51:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Esenyurt'ta 'silecek tartışması' kavgaya dönüştü: 19 yaşındaki çalışanı darbetti!

İstanbul Esenyurt'ta bir şahıs, işletmenin önüne park ettiği otomobiline döndüğünde sileceğinin kaldırıldığını görünce öfkeyle, 19 yaşındaki mağaza çalışanı genci darbetti. Yaşanan olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Esenyurt ilçesi Sultaniye Mahallesi'nde dün iddiaya göre, cadde üzerinde bulunan bir giyim mağazasının sahibi, işletmenin önüne park eden şahsın otomobilinin sileceğini kaldırdı. 

Ardından, aracının başına gelen şahıs, sileceğin kaldırıldığını görünce öfkelenerek işletmeye girdi ve o sırada kasada oturan 19 yaşındaki çalışanı darbetti. 

Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. 

İŞLETME SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Görüntülerde, öfkeyle mağazaya giren araç sahibi şahsın, 19 yaşındaki mağaza çalışanı genci darbettiği anlar yer aldı.

İşletme sahibinin olayın ardından şahıstan şikayetçi olduğu öğrenildi.

İlgili Konular: #kavga #Esenyurt #darp