Esenyurt'ta yıkım sırasında binanın çöktüğü anlar kamerada

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Esenyurt'taki Cumhuriyet Mahallesi 1985. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen 10 katlı bina bir anda çöktü.

Bina büyük bir gürültüyle iş makinesinin bulunduğu alana doğru yıkıldı.

Tehlike kıl payı atlatılırken yıkım sırrasında çevreyi toz bulutu kapladı.

ÇÖKÜŞ ANI KAYDEDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Çevre sakinlerinin korku ve panik yaşamasına neden olan o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.