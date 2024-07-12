Esenyurt tekel bayi cinayetinin duruşması görüldü: "Babamı bulamadılar, kardeşimi öldürdüler"

Yayınlanma: 12.07.2024 - 18:13

Güncelleme: 12.07.2024 - 18:13

Duruşmaya sanıklar Tarık Özer, Murat Özer, Azat Özer ve Servet Özer tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses Görüntülü ve Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada tanıklar dinlendi. Tanık Şeyda Yıldız, "Olayın olduğu yerde oturuyorum. Bir anda silah seslerini duydum. Olay yerine koştum. Gittiğimde Yunus Emre ve Batuhan yerdeydi. Kardeşim, Yunus Emre’ye yardımcı olmaya çalışıyordu. Yunus Emre’ye kalp masajı yaptığımda herhangi bir alkol kokusuna rastlamadım" dedi. Tanık Vahdettin Erden ise, "Sanıkları ve katılanları tanıyorum. Yunus Emre’nin babası Cantürk Erzen benim iş arkadaşımdı. Sanık Tarık Özer bana olaydan bir hafta önce ‘Cantürk’ü ara çekin bedelini ödesin’ dedi. Olaydan bir hafta önce Yunus Emre’yi aradım. Parayı ödemeyeceğini söyledi. Daha sonra Tarık ne olduğunu sordu. Ben Yunus Emre ile görüştüğümü para durumunun olmadığını söyledim" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUK TEKLİF ETMEDİM"

Erzen ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker, tanık Erden’e "Cantürk Erzen’e barışmak için çocuk teklifinde bulundun mu" sorusunu iletti. Tanık Erden, "Ben Cantürk Erzen’e barış için herhangi bir çocuk teklifinde bulunmadım" dedi. Şeker ardından, "Bayındır ailesine 3 milyon lira, bir ev ve araba teklifinde bulundu mu? Mustafa Bayındır Silivri’de bir villaya zorla götürüldü mü?" sorusunu yöneltti. Tanık beyanında teklifte bulunmadığını belirterek, "Özer ailesi ile Mustafa Bayındır’ın aralarında uzlaştıklarını duydum. Arabuluculuk vasıtasıyla barışmışlar" dedi. Ayrıca Tanık Erden, Bayındır’ın Silivri’ye götürülme iddiasını da reddetti. Cantürk Erzen’in, "Bana çocuk teklif etmediniz mi?" sorusu üzerine tanık Erden, "Ben Tarık Özer’i cezaevinde ziyarete gittim. Daha sonra Cantürk abiyle görüştüm. Barış teklifinde bulunduğum doğrudur ancak para ya da çocuk teklifinde bulunmadım" dedi.

"BU İŞİ PLANLAMIŞLAR"

Yunus Emre Erzen’in kardeşi Mehmet Erzen cezaevinden getirilerek tanık olarak dinlendi. Erzen, "Olaydan bir gün önce kardeşimi aradım. Özer ailesinin 600 bin lira alacakları varmış, Vahdettin Erden ile haber göndermişler. Ertesi gün kalktığımda da kardeşim ölmüştü. Bu işi planlamışlar. Amaçları babamı öldürmekti, kardeşimi buldular onu öldürdüler. Onların planlamadığı içeride kameranın olduğu. Bu kişiler eskiden benim arabamı taradılar, ben de gittim Serveti’i vurdum, cezaevinde yatıyorum o yüzden. Kan güderek yaptılar. Ben ağırlaştırılmış müebbet cezası almalarını istiyorum" dedi.

NASIL YAPTINIZ?

Söz alan Cantürk Erzen "Bir gün kalkıyorum bir oğlum cezaevine bir oğlum ölmüş. Hiçbir baba bunu ister mi? 600 bin lira borcum olsa bile Emre’ye bunu nasıl yaparsınız? O çocuk sana ne yaptı? Dokuz mermi o çocuğa neden sıktın? Bana tekliflerde bulundular. Çocuğumun kanıyla araba ev mi alacağım?" dedi. Yunus Emre Erzen’in annesi Solmaz Erzen ise,"9 mermi. Bu çocuk bunu hakedecek ne yaptı?" dedi. Ayrıca duruşmada tarafların avukatları arasında da tartışmalar yaşandı.