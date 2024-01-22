Esenyurt’ta 2 genç sokak ortasında bıçaklandı
Esenyurt’ta gençler arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı. Olay sonrası şüpheliler kaçarak kayıplara karışırken yaralanan gençler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Esenyurt Yenikent Mahallesi’nde, dün saat 16.00 sıralarında kimlikleri belirsiz şahıslar, sokak üzerinde yürüyen gençlerle bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışma kavgaya dönüşürken sokakta ortalık bir anda karıştı. Kavgada 2 genç bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralanırken kalabalık grup, yaralanan gençleri bir süre kovaladıktan sonra bırakarak olay yerinden kaçıp kayıplara karıştı.
Vatandaşların ihbarı üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay sonrası polis ekipleri konu ile ilgili inceleme yaparken yaşanan o anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
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