Esenyurt'ta bir kadının şüpheli ölümü

Esenyurt'ta bir binanın üçüncü katından düşen kadın yaşamını yitirdi.

AA
11 Aralık 2022 Pazar, 21:43
Esenyurt'ta bir kadının şüpheli ölümü
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İddiaya göre göre, Meral Ç, Balıkyolu Mahallesi'ndeki bir binanın 3. katından henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Meral Ç, kurtarılamadı.

Bölgeye gelerek inceleme yapan polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. 


Esenyurt Kadın

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