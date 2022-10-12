Esenyurt'ta bir kafeye kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı
Esenyurt’ta bir kafeye kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iş yerinde maddi hasar oluştu.
Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz öğrenilemeyen kişi veya kişiler cadde üzerinde bulunan bir kafenin önüne geldi.
Silahlı saldırganlar kafeye doğru ateş açtı. Açılan ateş sonucu iş yerinin camı ve bazı yerleri hasar gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis, emniyet şeridi çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Olayın gerçekleştiği yerde incelemelerde bulunan ekipler, etrafa saçılan kurşun kovanlarını ve bazı delilleri toplayarak emniyete götürdü.
Saldırıda herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmadığı öğrenildi.
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