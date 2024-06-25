Esenyurt'ta boş arazide kadın cesedi bulundu
Esenyurt'ta boş bir arazide kadın cesedi bulundu. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmalarının ardından ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olay, öğle saatlerinde Esenyurt Ardıçlı Mahallesi'nde bulunan bir sitenin yanındaki boş arazide yaşandı. Mahalle sakinleri boş araziden kötü bir koku geldiğini fark etti.
Kokunun nedenini anlamaya çalışan yurttaşlar boş araziye gitti. Mahalle sakinleri, arazide bir kadın cesedi olduğunu gördü, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri cesedin 35 yaşlarında bir kadına ait olduğunu belirledi.
Olay yeri incelme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Ekiplerin olay ile ilgili çalışması devam ediyor.
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