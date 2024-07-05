Esenyurt'ta çocuk parkında 'geğirme' tartışması

Yayınlanma: 05.07.2024 - 11:34

Güncelleme: 05.07.2024 - 11:34

Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi’nde bulunan bir parkta yaşandı.

İddiaya göre, küçük bir çocuğun geğirmesi üzerine parkta oturan kadınlar rahatsız oldu.

Kısa süre sonra çocuk tekrar geğirince kadınlar arasında tartışma yaşandı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.