Esenyurt'ta deprem nedeniyle parkta kalan kadın ve kardeşi, ayrı yaşadığı eşi tarafından vuruldu

Yayınlanma: 26.04.2025 - 15:31

Güncelleme: 26.04.2025 - 16:46

İstanbul Esenyurt’ta, 23 Nisan'daki 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından çocuklarıyla birlikte parkta çadır kurarak kalan Pınar Bakırcı (38) ve kardeşi Arzu Kaygusuz (35), Bakırcı'nın bir süredir ayrı yaşadığı eşi Turgut Bakırcı (50) tarafından silahla vurularak yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Mehterçeşme Mahallesi'ndeki Gaziler Parkı'nda meydana geldi. Annesi ve üç çocuğuyla birlikte yaşayan Pınar Bakırcı, depremin ardından evine giremeyince parkta kurduğu çadırda kalmaya başladı. İddiaya göre, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Turgut Bakırcı, konuşmak için parka geldi. Yanındaki tabancayla eşi Pınar Bakırcı ve baldızı Arzu Kaygusuz’a ateş açan şüpheli, iki kardeşi vurarak kaçmaya çalıştı.

Kurşunların isabet ettiği iki kadın yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaçmaya çalışan Turgut Bakırcı ise parktaki vatandaşlar tarafından yakalanarak darbedildi. Şüpheli, polis ekiplerine teslim edilerek gözaltına alındı.

Yaralanan Pınar Bakırcı ve Arzu Kaygusuz, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemede, Pınar Bakırcı’ya iki, Arzu Kaygusuz’a ise bir merminin isabet ettiği belirlendi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.