Samsun'da kadın cinayeti: Eşini vurup intihar etti

Samsun’un Alaçam ilçesinde boşanmak üzere olduğu ve ayrı yaşadığı eşini vurarak öldüren şahıs intihar etti.

Samsun'da kadın cinayeti: Eşini vurup intihar etti
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 24.04.2025 - 14:39

Olay, Samsun'un Alaçam ilçesi Etyemez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cengiz Altınel, iki gün önce Alaçam Etyemez Mahallesi’nde bir akaryakıt istasyonunun restoran bölümünde işe başlayan eşi Pınar Altınel ile konuşmak üzere bir araya geldi.

Lokantada gerçekleşen buluşmada, çift arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cengiz Altınel, yanında getirdiği tabancayla eşine ateş etti. Ardından silahı kendisine çevirerek intihar etti. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, çiftin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından lokantada detaylı çalışma yapılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Samsun #Kadın #kadın cinayeti

İlgili Haberler

Eskişehir'de kan donduran kadın cinayeti! Kayıp olarak aranıyordu: Yanmış cesedine ulaşıldı

Eskişehir'de kan donduran kadın cinayeti! Kayıp olarak aranıyordu: Yanmış cesedine ulaşıldı
İzmir'de kadın cinayeti! Eşini, sokak kedilerine baktığı için katledip fotoğraflarını çekmiş

İzmir'de kadın cinayeti! Eşini, sokak kedilerine baktığı için katledip fotoğraflarını çekmiş
Esenyurt'taki kadın cinayetinde yeni gelişme!

Esenyurt'taki kadın cinayetinde yeni gelişme!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler